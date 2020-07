Gustavo Maia, la deuxième recrue du Barça ?

L'attaquant de pointe Gustavo Maia serait proche de rejoindre le FC Barcelone.

D'après la presse brésilienne et catalane, un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties, et le Barça aurait déjà effectué le premier paiement (1 million d'euros).

Le club blaugrana négocie désormais les 3,5 millions d'euros restants que l'équipe devra encore payer pour s'offrir le joueur de 19 ans.

Les agents de Gustavo Maia seraient en contact à la fois avec Sao Paulo et le FC Barcelone. Ils veulent boucler le transfert le plus rapidement possible.