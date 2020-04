"Je suis accro aux buts et je veux gagner la Champions avec le Borussia"

Erling Haaland, même si le football est à l'arrêt pendant la pandémie de Covid-19, est toujours très convoité et multiplie désormais les interviews.

L’attaquant norvégien a accordé un long entretien à la revue 'FourFourTwo', dans lequel il a passé en revue sa carrière et montré son côté le plus ambitieux. "Je suis accro aux buts", s’est confessé l’attaquant du Borussia Dortmund.

Pendant que les plus grandes écuries européennes, dont le Real Madrid, se battent pour lui, Haaland n'a qu'un rêve en tête.

"Gagner la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund est l'un de mes plus grands rêves. Celui de mon père était de le faire avec Leeds. Mon père a joué pour différentes équipes de Premier League, donc, bien sûr, tu deviens un fanatique. Vous les supportez parce que vous supportez votre père", a-t-il commenté.

Le Norvégien, pour qui le seul secret pour marquer des buts est de "travailler dur", ne veut pas parler mercato : "Je ne parlerai pas de ça. Je peux parler de moi et de mon club, mais c’est toujours sympa quand des clubs sont intéressés et te veulent. Ça veut dire que tu as fait quelque chose de bien".

Sur la possibilité de devenir le meilleur attaquant du monde, le buteur du BvB a répondu : "Un jour, bien sûr. Ce serait bien, non ?".