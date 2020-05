Haaland pense à Schalke, pas au Real Madrid

La jeune pépite du BvB a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Pendant la trêve forcée par la crise du coronavirus, plus écuries européennes sont venues aux renseignements pour Erling Haaland.

Selon la presse allemande, les cadors d'Europe se tire les cheveux d'avoir laissé filer un tel joueur cet hiver et cherchent désormais la meilleure façon de pouvoir l'enrôler lors du mercato estival.

Le Real Madrid, selon plusieurs sources, est la formation la plus intéressée pour s'attacher ses services et boucler son arrivée cet été, mais le joueur a récemment reconnu que sa principale priorité était la suivante : jouer.

"Je pense bien faire moon travaille, et c'est ce qui compte le plus. Je suis uniquement concentré là-dessus", a-t-il expliqué pour 'Sky' avant de revenir sur la reprise du championnat allemand et les rumeurs à son égard. "Je me concentre sur ça, pas sur ce qu'il se dit sur moi."

Le jeune attaquant norvégien a ensuite évoqué le prochain rendez-vous au Signal Iduna Park, où un derby contre Schalke 04 l'attend, sans supporters dans les tribunes. "Je vais pouvoir disputer mon premier derby de la Ruhr. J'ai déjà jouer d'autres derbies, mais jamais un comme celui-ci, et encore moins dans ces conditions."

Enfin, Haaland a eu un mot sur son adaptation au sein du club allemand. "J'ai bien commencé ici, à Dortmund. Je suis concentré sur mon travail pour progresser et m'améliorer chaque jour. J'essaie de faire de mon mieux", a-t-il conclu.