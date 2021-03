Haaland Ã  Chelsea ? Pas le moment selon Tuchel

Thomas Tuchel insiste sur le fait qu'il ne rêve pas d'un nouvel attaquant à Chelsea cet été et il pense que se concentrer sur les forces actuelles peut garantir que les stars du club trouvent leur équilibre. Kai Havertz a commencé comme un faux neuf et a raté les plus grosses occasions des Blues lors du match nul 0-0 à l'extérieur face à Leeds, samedi, rejoignant Timo Werner, Hakim Ziyech et Christian Pulisic dans le lot des joueurs actuellement en délicatesse dans le domaine de la finition.

Bien que Chelsea soit sur une série de 12 matchs sans défaite sous Tuchel, ils n'ont marqué que 13 buts, avec un Olivier Giroud meilleur buteur sur la période avec deux buts inscrits. La star norvégienne du Borussia Dortmund, Erling Haaland, est considérée comme une cible de choix pour améliorer la le secteur offensif de Chelsea.

"Il n'est pas temps de réfléchir à l'été et à d'autres solutions, autres que ce que nous avons" , a déclaré Tuchel à propos du marché des transferts. "Nous avons des gars avec lesquels nous sommes satisfaits et recherchons plus de solutions, nous allons essayer de les aider. Bien sûr, c'est une statistique à laquelle chaque attaquant est attaché et tout le monde doit avoir la mentalité pour faire face à la statistique. C'est comme ça dans le football de haut niveau" , a ensuite ajouté le technicien allemand.

"Nous ne cesserons jamais de pousser et de chercher des solutions pour créer des chances encore plus claires pour eux. C'est comme ça", a également commenté l'entraîneur des Blues. Thomas Tuchel ne pense pas qu'un entraîneur puisse faire grand-chose pour aider ses attaquants à retrouver la confiance face au but.

"Ce n'est pas tant une question d'entraîneurs qu'ils ont mais c'est dans leur sang, c'est dans leur approche de ce match. Timo est clairement l'un de ces gars qui a toujours marqué un grand nombre de buts. C'est une position sensible. Je pense qu'il n'est pas important de les coacher pour façonner leur mentalité de buteur, mais nous sommes là pour aider tout le monde et pour le moment, il est important de les garder concentrés sur le processus et de les aider" , a expliqué l'ancien du PSG.

"Bien sûr, nous avons quelques exercices d'entraînement pour la finition mais il est clair que vous pouvez vous entraîner, montrer des vidéos mais, à la fin, un attaquant doit juste marquer. C'est ce dont vous avez besoin pour avoir confiance et il n'y a pas de substitut à cela" , a enfin rappelé Thomas Tuchel. Patience, donc...