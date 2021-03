Alf-Inge Haaland : "MbappÃ© est un exemple Ã  suivre pour mon fils"

Messi et Ronaldo ont régné sur le football mondial durant plus d'une décennie. Il n'est pas dit que ce soit fini. Cependant et, inévitablement, une page est sur le point de se tourner. Ces derniers temps, c'est un duo franco-norvégien qui vole la vedette aux deux monstres qui, pour la première fois depuis 2005, ne joueront les quarts de finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé et Haaland seront bien présents.

Le père de Haaland, ancien joueur international qui a évolué en Premier League, a confié à 'Téléfoot' que son fils a le joueur du PSG comme référence : "Kylian est un joueur fantastique. Erling prend le meilleur de chacun, il a plusieurs modèles, et Kylian Mbappé en fait partie."

Si la rivalité entre le Portugais et l'Argentin semble toucher à sa fin, Mbappé et Haland se tiennent prêts à prendre la relève.