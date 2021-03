Haaland au Bayern dans le futur ? Flick "ne l'écarte pas"

L'entraineur du Bayern Munich, Hansi Flick, a refusé d'exclure la perspective de voir Erling Haaland suivre les traces de Robert Lewandowski en passant du Borussia Dortmund aux champions d'Allemagne.

Les exploits de Haaland en matière de buts ont fait de lui l’un des joueurs les plus courtisés du football mondial.

Lewandowski a quitté Dortmund pour le Bayern en 2014 et a remporté de nombreux trophées avec les géants bavarois, Haaland étant désigné comme un successeur potentiel.

Flick s’adressait à des journalistes avant le Der Klassiker de samedi entre le Bayern et Dortmund quand on lui a demandé s’il pouvait imaginer Haaland succédant à Lewandowski à l’Allianz Arena. Il a déclaré à Sky Allemagne: "Beaucoup de choses sont possibles dans la vie et rien ne peut être exclu. Mais c'est loin et il a un contrat à long terme à Dortmund. C'est un joueur qui est définitivement une option pour de nombreux grands clubs et qui pense aussi à lui. Bien sûr, c'est ce qui le distingue, nous ne savons pas tous pour l'avenir, cela peut arriver très, très rapidement dans le football..."

Haaland, qui a 29 buts en 28 matches cette saison dont un doublé contre le Bayern ce samedi, a une clause libératoire de 75M€, mais celle-ci n'entrera en vigueur qu'en 2022.