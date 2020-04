Le plan du Real Madrid pour Haaland et Mbappé

Le Real Madrid est bien décidé à refaire toute son attaque lors des dernières semaines. Le quotidien 'Marca' affirme aujourd'hui que le club réalisera un premier grand investissement pour Erling Haaland puis un second pour Kylian Mbappé.

Cependant, le club merengue a choisi de réaliser cette opération sur deux années différentes. Le club est conscient qu'il ne sera pas simple de recruter deux des jeunes attaquants les plus prisés du monde du football actuel.

La première priorité, pour 2020, c'est donc Haaland. Malgré la confiance de Zidane placée en Luka Jovic, le Real Madrid veut recruter un autre attaquant star pour accompagner Karim Benzema dans le onze merengue, le Français fonctionnant mieux avec un autre joueur dans la surface avec lui.

Ainsi, le média cité affirme que le club de Florentino Perez se lancera à la poursuite de son transfert dès cet été. Raiola voudrait le laisser à Dortmund jusqu'en 2021 mais le Real Madrid veut aller plus vite que le reste des grands clubs européens.

Le plan financier serait de proposer une somme de 75 millions d'euros, somme de la clause libératoire du Norvégien. Ses qualités de "killer" et sa mentalité de la gagne ont intéressé le Real Madrid lors des derniers mois et l'un des rêves d'Haaland est de gagner la Ligue des champions.

Quant à Kylian Mbappé, il faudra attendre encore un an. Tout le monde semble penser que Mbappé ne quittera le PSG uniquement pour le Real Madrid de Zinédine Zidane mais il faudra patienter encore un peu pour voir le champion du monde porter les couleurs du maillot madrilène.

Le contrat de l'international français se terminera en juin 2022. Et si le joueur ne trouve pas d'accord de prolongation de contrat avec son club, le PSG se verra contraint de le laisser partir en 2021 pour obtenir la grosse somme d'argent qu'il souhaitera pour son attaquant.

Le plan du Real Madrid pour son avenir se forge de plus en plus et tout indique que la grande priorité du mercato estival 2020 serait pour l'instant norvégienne avant de foncer sur celui dont le club semble rêver depuis 2017.