Haaland bat un record de prÃ©cocitÃ© de MbappÃ© en Ligue des champions

Mais qui arrêtera Erling Haaland ? Encore une fois monstrueux ce soir, le Norvégien a claqué un nouveau doublé pour assurer la qualification de Dortmund en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le joueur a inscrit les deux buts de son équipe contre Séville ce mardi soir, ses 9e et 10e buts de la saison en Ligue des champions, lui permettant de s'envoler un peu plus en tête du classement des meilleurs buteurs de cette édition de la compétition.

Mais ce n'est pas tout. Car Erling Haaland a surtout atteint la barre des 20 buts en Ligue des champions ce soir. En tout, le Norvégien a donc inscrit 20 buts en... 14 matchs au sein de la compétition.

20 buts en Champions League, à l'âge de 20 ans et 231 jours. Ce qui lui permet de battre le record de précocité de Kylian Mbappé au sein de la compéttition, puisque le Français avait atteint la barre des 20 buts à 21 ans et 355 jours.

Mais où s'arrêtera Erling Haaland ?



Le Norvégien est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 20 buts en Ligue des champions (20 ans et 231 jours) !



Il bat ainsi le record d'un certain Kylian Mbappé (21 ans et 355 jours)...



https://t.co/8DFFl8Hj2u pic.twitter.com/7yVKyPCjry