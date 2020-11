Haaland collectionne les records

Impressionnant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland tentera de nouveau de faire trembler les filets du FC Bruges ce mardi. Le buteur norvégien a été auteur d'un quadruplé ce week-end face au Hartha Berlin, de quoi faire un bilan de ses statistiques tout simplement... incroyables !

Avec le RB Salzbourg, il a marqué 17 buts en 16 matches de championnat autrichien. 23 buts en 22 matches de Bundesliga avec Dortmund, 14 buts en 11 matches de Ligue des champions (RB Salzbourg et Dortmund) et 6 buts en 7 matches avec la Norvège. De quoi faire tourner la tête.

Pour ses débuts en Ligue des champions l'an dernier, à 19 ans, il marque 8 buts en phase de poules. Haaland devient ainsi le premier joueur de moins de 20 ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matchs de Ligue des champions. En septembre 2019, il devient à 19 ans et 58 jours, le troisième plus jeune joueur auteur d'un triplé en Ligue des champions également. Seuls Raul et Wayne Rooney avaient réussi à être plus précoces.

En Bundesliga, il devient le septième joueur à marquer trois buts pour son premier match de championnat mais il est le seul à avoir atteint cet exploit comme étant remplaçant et en entrant en jeu à la 56e minute. Autre performance pour l'attaquant de Dortmund : aucun autre joueur avant lui n'avait marqué cinq buts pour ses deux premiers matchs en 57 ans d'histoire de la Bundesliga. Encore moins en 59 minutes, soit un but toutes les 12 minutes.

Enfin, grâce à sa performance de ce week-end, il est le plus jeune joueur auteur d'un quadruplé en Bundesliga, à seulement 20 ans et 4 mois, il fait mieux qu'un record détenu depuis 1963.