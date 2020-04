"Haaland coûtera 300 millions d'euros dans quelques années"

L'ancien footballeur italien Christian Vieri n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Erling Haaland. L'ancien joueur historique a fait l'éloge de la jeune star du moment dans les colonnes du 'Corriere della Sera'.

"Il est le plus fort de tous et a bien fait de choisir Dortmund, le meilleur club pour améliorer les jeunes. Dans quelques années, il fera partie d'une grande équipe et coûtera entre 200 ou 300 millions", a déclaré Vieri à propos du Viking.

De plus, Vieri a choisi le meilleur attaquant du monde, selon lui : "Pour moi, le meilleur avant-centre du monde était Ronaldo, 'O Fenômeno'."