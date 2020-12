Haaland est déjà "prêt à quitter Dortmund"

Erling Haaland n'a peut-être que 20 ans et n'a toujours pas fait une saison entière au Borussia Dortmund, mais le moment est déjà venu pour lui de changer de tunique et rejoindre un plus grand club. C'est ce qu'estime Lothar Matthaus.

Haaland a rallié le Signal Iduna Park en janvier 2020 après avoir brillé avec le RB Salzburg pendant quelques mois. Et il a eu un impact immédiat avec la formation de la Ruhr, marquant un triplé en 23 minutes lors de son premier match avant de boucler la mi-saison en championnat avec un impressionnant total de 16 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues.

Le Norvégien a commencé 2020-21 de manière encore plus explosive avec 17 buts en 14 matches jusqu'à présent, et il a fallu une blessure pour l'interrompre dans son élan. Une telle efficacité devant les buts a logiquement attiré l'attention de joueurs comme Manchester United et le Real Madrid; et selon Matthaus, son séjour à Dortmund est voué à être de courte durée.

"Erling Haaland est un plus non seulement pour Dortmund mais pour toute la Bundesliga", a expliqué Matthaus sur le site officiel de la Bundesliga. "A 20 ans, c'est une machine. C'est un attaquant volant. Il apporte une énergie positive dans l'équipe tout en marquant des buts. Il est irremplaçable. Erling Haaland est considéré à Dortmund comme Robert Lewandowski au Bayern: le joueur à l'avant qui n'est pas seulement responsable des buts mais en charge de traîner l'équipe avec lui. C'est un leader à seulement 20 ans."

"Cela en dit long et en plus de cela, il sait ce qu'il doit faire. Il travaille également défensivement, ce que j'aime vraiment voir Robert Lewandowski faire aussi. Il n'est pas du genre à rester juste devant. Sa façon aussi, pour un jeune de 20 ans, non seulement de penser à lui-même mais aussi à son équipe", a poursuivi le Ballon d'Or 1990.

"Cette positivité qu'il rayonne et déteint sur l'équipe, c'est pourquoi je pense qu'un jour, Haaland ne jouera plus à Dortmund et franchira la prochaine étape. Il est déjà prêt et nous sommes fiers de l'avoir en Bundesliga. Dortmund doit être heureux de l'avoir eu car c'est un attaquant qui correspond à ce club, avec tout ce qu'il procure comme émotions", a conclu la légende du football allemand.

Haaland devrait effectuer son retour à la compétition en janvier. L'entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, est ouvert à la possibilité de l'associer à l'étoile montante de l'équipe Youssoufa Moukoko.