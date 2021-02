"Haaland est un phénomène mais nous nous défendrons"

Ce mercredi à 21 heures, les portes du stade Sanchez Pizjuan s'ouvrent pour accueillir un huitième de finale de Ligue des champions entre Séville et le Borussia Dortmund.

Et s'il y a bien un joueur dont les défenseurs sévillans devront se méfier, c'est bien Erling Haaland. Car malgré la mauvaise forme de son équipe, le Norvégien est intraitable en Ligue des champions.

Dans des déclarations pour 'Marca', le défenseur de Séville Diego Carlos est revenu sur la menace Haaland, et sur l'attention que son équipe devra lui porter pendant la rencontre.

"Haaland est un attaquant très bon, très puissant et grand. Un attaquant rapide, qui a de la qualité et qui a soif de buts. C'est un phénomène et nous devrons être concentrés pour l'arrêter, et continuer de faire ce que nous faisons", a confié Diego Carlos.

"Nous affrontons les meilleures équipes du monde. Je suis très heureux que nous nous soyons qualifiés. Tout peut arriver quand nous jouons. Nous savons que l'adversaire est une équipe très forte et importante", a-t-il ajouté.