Haaland invite le monde à méditer

Ce n'est pas juste une question de célébration. La célébration d'Erling Haaland, tout le monde la connaît depuis son doublé contre le Paris Saint-Germain en huitième aller de la Ligue des champions.

Mais le jeune attaquant norvégien prend sa célébration de "méditation" très au sérieux. Face à la pandémie du Covid-19, le jeune joueur du Borussia Dortmund à inviter ses supporters à rester calme et à méditer.

Sur son compte personnel Instagram, l'international norvégien a publié une photo de lui en train de faire sa désormais célèbre célébration, accompagné d'un message de paix pour ses followers.

"Cette pandémie nous fait faire face au stress et à l'incertitude plus que jamais. Et si vous vous sentez anxieux ces derniers jours, vous n'êtes pas tout seul", a commencé le buteur de Dortmund dans son message.

"En plus de nos corps, nous devons prendre soin de nos esprits. La méditation est une chose sérieuse et qui peut vraiment nous aider à réguler nos propres émotions afin de pouvoir faire plus attention aux autres et agir de manière plus altruiste", ajoute le joueur de 19 ans. Zen attitude.