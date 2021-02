Haaland libère Dortmund, le Bayer prend la porte

Les huitèmes de finale de la Coupe d'Allemagne ont de nouveau offert de belles surprises. Après l'élimination du Bayern Munich lors du tour précédent, c'est le Bayer qui a pris la porte.

Les joueurs de Leverkusen se sont fait surprendre par une équipe de quatrième division, le Rot-Weiss Essen. L'équipe adverse s'est qualifiée dans les prolongations.

À la fin du temps réglementaire, aucun but n'avait été marqué par les deux équipes. Leon Bailey a ouvert le score à la 105e minute, avant de voir Oguzhan Kefkir égaliser trois minutes plus tard.

C'est finalement le Rot-Weiss Essen qui a eu le dernier mot, grâce à un but dans les dernières minutes des prolongations signé Simon Engelmann (117e).

De son côté, le Borussia Dortmund a lui aussi dû aller jusqu'en prolongations, mais s'en est finalement sorti grâce à un but de la victoire signé Erling Haaland.

Contre Paderborn, Emre Can a ouvert le score très tôt (6e), avant de voir Jadon Sancho doubler la mise (16e). Mais le BVB a craqué par la suite, et Justvan (79e) et Owusu (90+7e) sont aller décrocher les prolongations. Grâce à son buteur norvégien, Dortmund s'est qualifié pour le tour suivant.