Haaland ou Mbappé ? Luis Suárez fait son choix

Luis Suárez a été et est toujours l'un de ces attaquants qui marquent l'histoire du football. Un numéro 9 avec de nombreuses qualités et un instinct de buteur incroyable. Aux côtés de Messi et Neymar, il a fait partie de l'une des plus grandes attaques de l'histoire du football moderne.

Dans un live Twitch avec un journaliste de 'RAC1', l'international uruguayen a fait le point sa carrière et a encensé le buteur dont tout le monde parle actuellement : Erling Haaland. Suarez a avoué son admiration pour l'attaquant du Borussia Dortmund.

"C'est un grand joueur, il est à un niveau spectaculaire. Il a une puissance physique admirable. C'est l'un des meilleurs 9 du monde et il marquera une ère", a déclaré le joueur de l'Atletico Madrid.

Au moment de choisir entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, l'Uruguayen a reconnu qu'il préférait choisir le buteur du Borussia Dortmund : "Ils sont différents. Je suis un neuf, donc je préfère le neuf, celui qui fait la différence. Je vais un peu plus pour Haaland, mais Mbappé est à un très haut niveau."