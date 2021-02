Erling Haaland plus cher que prévu ?

Auteur d'une prestation éblouissante face au FC Séville mercredi en Ligue des champions, Erling Haaland a confirmé une fois de plus que la compétition européenne était son jardin. À seulement 20 ans, le Norvégien en est désormais à 18 buts inscrits en C1 en seulement 13 matchs joués. De quoi impressionner les grosses cylindrées d'Europe.

Arrivé au Borussia Dortmund pour 20 millions d'euros en janvier 2020, Erling Haaland intéresse un bon nombre de cadors, qui devraient néanmoins patienter encore s'ils veulent s'attacher ses services pour 75 millions d'euros.

En effet, d'après les journalistes Christian Falk, du quotidien allemand 'Bild', et Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, la clause libératoire du buteur ne sera valide qu'à l'été 2022.

En attendant, les clubs souhaitant passer à l'attaque cet été devront certainement débourser plus de 75 millions d'euros, puisque le prodige du BvB est actuellement évalué entre 110 et 150 millions d'euros, selon l'Observatoire du Football CIES.

Borussia Dortmund general director Hans-Joachim Watzke three months ago, in November: “No, there’s NO release clause in summer 2021 for Erling Haaland”. It’s always been considered as valid only starting from summer 2022 [but it’s a private agreement]. #BVB @cfbayern