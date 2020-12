Les meilleurs défenseurs du monde selon Haaland

Erling Haaland a exprimé sa conviction que Sergio Ramos, Virgil van Dijk et Kalidou Koulibaly sont les meilleurs défenseurs du monde. Haaland est le fléau des défenseurs centraux à travers l'Europe depuis son entrée en scène avec le Red Bull Salzbourg dans la première moitié de saison 2019-20. Salzbourg a eu un tirage au sort difficile après sa qualification pour les phases de groupes de la Ligue des champions, Liverpool, Naples et Genk composant le groupe E avec l'équipe autrichienne.

Cependant, l'équipe autrichienne a rapidement prouvé qu'elle ne serait pas là pour faire de la figuration en battant Genk 6-2, Erling Haaland inscrivant un triplé, et ils ont produit une performance offensive tout aussi brillante contre Liverpool lors de la deuxième journée. Erling Haaland a de nouveau inscrit son nom sur la feuille de match lors d'une défaite 4-3 à Anfield et a inscrit cinq autres buts lors de la phase de groupe, dont trois contre Naples.

Les performances de l'attaquant norvégien lui ont valu d'être transféré contre 20 millions d'euros au Borussia Dortmund dès le mois de janvier, et il a depuis solidifié sa réputation en tant que l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs d'Europe. Le joueur de 20 ans a maintenant beaucoup d'expérience et a joué au plus haut niveau en Bundesliga et en Ligue des champions, avec très peu de défenses capables de stopper un homme qui a marqué 33 buts lors de ses 32 premières sorties pour le BVB.

"Marquer, c'est comme une drogue"

Van Dijk et Koulibaly n'ont pas pu arrêter Haaland quand il était à Salzbourg, mais il considère le duo comme des maîtres de leur métier en défense, avec le capitaine madrilène Ramos, qu'il n'a pas encore affronté. "Je dois dire que pour moi, les trois meilleurs au monde sont Sergio Ramos, Virgil Van Dijk et Kalidou Koulibaly. Les trois sont bons, forts et intelligents", a déclaré la star du Borussia Dortmund à 'Verdens Gang'.

Haaland est déjà "prêt à quitter Dortmund"

Erling Haaland a également parlé de sa soif insatiable de buts, ajoutant : "Pour moi, c'est comme une drogue, il n'y a pas de meilleure sensation qu'après avoir marqué." L'ancien attaquant du Reb Bull Salzbourg sera de retour à l'action avec le Borussia Dortmund lorsque le club allemand affrontera Wolfsburg le 3 janvier, après s'être complètement rétabli d'une blessure musculaire.

Erling Haaland a été contraint de manquer les six derniers matches du BVB avant la trêve hivernale. Une période compliquée pour le Borussia Dortmund qui a changé d'entraîneur entre temps, avec le départ de Lucien Favre, suite à des résultats mitigés en l'absence du Norvégien. Le club de la Ruhr a accumulé du retard en championnat et pointe désormais à la cinquième place et à huit points du Bayern Munich, leader, au classement.