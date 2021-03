Haaland refroidit ses prétendants

L'attaquant Erling Haaland a déclaré lundi lors du rassemblement de son équipe nationale que les rumeurs l'envoyant un peu partout en Europe ne l'inquiètent pas.

"Il me reste encore trois ans de contrat avec le Borussia Dortmund. Je ne suis pas contrarié par cela", a déclaré Haaland lors de la première conférence de presse de la Norvège à Marbella, en Espagne.

Le cyborg de 20 ans a également évoqué les comparaisons avec Cristiano Ronaldo et Leo Messi dont il fait dernièrement l'objet en raison de ses performances en Ligue des champions. "Les médias sont ceux qui écrivent à ce sujet, je ne me concentre pas sur ces choses. Je veux m'améliorer chaque jour. Ronaldo et Messi... Je n'ai pas besoin d'en parler, ils sont parmi les meilleurs de tous les temps. On en est encore loin, c'est le moins que l'on puisse dire", a-t-il ajouté.