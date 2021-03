"Haaland sera lÃ  contre SÃ©ville"

Erling Haaland jouera contre Séville. Il est sorti lors du dernier match contre le Bayern Munich par précaution, mais le Norvégien ne manquera pas le 8e de finale retour de Ligue des champions.

Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, l'a confirmé dans une interview au journal 'AS' : "Il sera là contre Séville. Le garçon a une grande ambition et veut prouver ce dont il est capable dans la Ligue des champions, encore et toujours. Il n'est pas rassasié."

Il a également évoqué les chances de Séville dans le match : "Ils sont connus pour leurs exploits en Europa League. Il ne me semble pas que ce soit un résultat très dangereux, il y en a encore un match".

"Un 0-0 comme celui que nous avons pris à Malaga en 2013 serait également qualifié de dangereux, mais généralement un 2-3 à l'extérieur est un très bon résultat. Nous sommes conscients qu'il reste 90 minutes à jouer, mais nous partons avec l'avantage que nous avions à Séville. Malgré tout, nous serons là pour gagner", a-t-il ajouté.

De plus, Watzke a salué le travail de Monchi, directeur sportif de Séville : "Il marque une époque à Séville. Et je pense qu'il s'est rendu compte assez rapidement que c'est à Séville qu'il se sent le plus à l'aise compte tenu de la brièveté de son séjour à Rome".

"Son travail à Séville est excellent. Si vous gagnez 6 Europa League en deux décennies, c'est parce que vous avez posé des fondations hyper solides. Et c'est un signe de la qualité de Monchi", a-t-il conclu.