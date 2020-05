Haaland surpasse Messi, Cristiano, Mbappé... mais pas Ronaldo

Peu de joueurs réussissent à présenter de tels chiffres à l'âge de 19 ans. Erling Haaland est en train de réaliser une saison incroyable qui a commencé à Salzbourg avant de continuer brillamment à Dortmund.

Si la pandémie aurait pu couper le rythme de l'attaquant norvégien, sa performance contre Schalke lors de la journée de reprise de Bundesliga ce week-end nous a prouvé qu'Haaland avait toujours une grande soif de but.

De quoi faire rêver les grands clubs européens dont le Real Madrid. Florentino Perez semble être à l'affût pour tenter de s'offrir le transfert du jeune joueur le plus rapidement possible, un caprice qui ressemble à celui réalisé pour acheter Ronaldo Nazario en son temps. Reste à savoir si le Real réussira à réitérer ce coup de maître.

Erling Haaland et Ronaldo Nazario ne se ressemblent pas, bien qu'ils partagent des statistiques incroyables. Les deux joueurs ont même certains attributs en commun : la précision, la vitesse... L'explosivité de Ronaldo est légendaire, et la foulée d'Haaland a déjà impressionné l'Europe, notamment lors de sa performance contre le PSG en février dernier.

Mais à l'âge de 19 ans et 301 jours, Ronaldo avait bien marqué plus de buts qu'Haaland, selon les données de ProFootballDB. Au PSV Eindhoven, le Brésilien en avait marqué 54, puis 22 avant cela à Cruzeiro, son premier club professionnel. En tout, le Fenomeno avait inscrit 76 buts à l'âge actuel du jeune norvégien.

Erling Haaland, dans l'élite, a inscrit 60 buts entre le championnat norvégien (13), la Coupe de Norvège (1), le championnat autrichien (17), la Coupe d'Autriche (4), les tours préliminaires d'Europa League (4), la Bundesliga (10), la Ligue des champions (10), et la Coupe d'Allemagne (1).

Les statistiques des deux hommes pourraient être plus élevées. Haaland a été arrêté deux mois en raison de la pandémie de coronavirus, et Ronaldo n'a joué que la seconde partie de la saison 95-96 pour des problèmes de genou et pour une rébellion afin de faciliter son départ.

Mais qu'avaient fait Leo Messi et Cristiano Ronaldo à cet âge ? L'explosion des compteurs de buts des deux joueurs s'est faite sur le tard. L'Argentin n'avait inscrit que 20 buts, et le Portugais 11 seulement. Ceux qui s'approchent le plus de ces chiffres à cet âge sont Kylian Mbappé (58), Neymar (57), Raúl (56) et Sergio Agüero (50).