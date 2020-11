Haïdara redoute Neymar et Mbappé

Demain (21h), le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur, un match déjà décisif face à leipzig, un mauvais résultat compromettrait en effet leurs chances de qualification pour les 8e de finales de la Ligue des Champions.

Et si les joueurs de Leipzig s'étaient imposés face aux Parisiens au match aller, ils avaient pu profiter des absences de Kylian Mbappé et Neymar. Pour ce match retour au Parc des Princes, les deux stars sont disponibles et devraient être alignées par Tuchel.

Un élément qui change la donne et Amadou Haïdara milieu de terrain du RB Leipzig en est conscient : "Avant que l’on marque, le PSG était vraiment bien en place. Ils nous ont fait du mal. Je pense que s’ils avaient marqué le penalty, ça aurait été différent. C’est vrai qu’il leur manquait de grands joueurs comme Mbappé et Neymar. On sent bien que quand les deux sont là, c’est un autre match et on va devoir élever encore notre niveau s’ils sont là".