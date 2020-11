Hakim Ziyech continue de briller avec le Maroc

Celui qui a fait des débuts fracassants avec Chelsea lors des dernières semaines a cette fois-ci porté sa sélection ce vendredi soir, et a aidé le Maroc à s'imposer contre le Centrafrique.

Le Maroc est désormais seul premier de son groupe pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, grâce à cette large victoire. Ils ont désormais deux points d'avance sur la Mauritanie.

Les Lions de l'Atlas ont pu compter sur la grande forme d'Hakim Ziyech pour remporter cette rencontre. C'est lui qui a délivré la passe décisive à Achraf Hakimi sur le premier but de la soirée.

Si le Centrafrique avait égalisé entre-temps, Ziyech n'a rien lâché et a redonné l'avantage à son équipe en inscrivant un doublé en trois minutes. Un premier but sur penalty, un second dans le jeu. Aboukhlal a inscrit le dernier but (64e, 4-1).