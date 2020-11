OFFICIEL : Halilovic s'engage avec Birmingham

Sans club depuis la saison dernière et son passage au SC Heereveen aux Pays-Bas, Alen Halilovic s'est engagé avec Birmingham jusqu'en 2021.

Sur les tablettes du Hadjuk Split en Croatie mais également du Besiktas, l'ancien joueur du FC Barcelone a opté pour la Championship.

À maintenant 24 ans, celui qui était annoncé comme l'un des plus grands espoirs du football tentera de se relancer avec le club anglais.

We are delighted to announce the arrival of Alen Halilović.