Hansi Flick admiratif devant les performances d'André Silva

Robert Lewandowski est le meilleur buteur de Bundesliga mais André Silva le suit avec 18 buts. Une performance remarqué du côté de l'Allemagne, pour qui l'attaquant portugais de Francfort est une véritable révélélation cette saison.

L'attaquant portugais a été salué par l'entraîneur du Bayern Munich Hans-Dieter Flick : "Félicitations à Fredi Bobic [directeur sportif de l'Eintracht Francfort] et Adi Hutter [entraîneur] pour le travail sensationnel qu'ils accomplissent. Cette équipe était très bien constituée, joue au football agressif et a de bonnes individualités. Kostic, qui est l'un des joueurs avec le plus de passes décisives en Bundesliga, André Silva, qui parvient à exploiter les faiblesses de ses adversaires et, en défense, a Hinteregger qui organise bien les choses. Il va falloir faire très attention", a déclaré l'entraîneur bavarois.

Rappelons qu'André Silva a marqué 19 buts en 22 matchs pour l'Eintracht Francfort cette saison. En Bundesliga, il compte 18 buts en 20 matchs, tout de même loin des 25 buts de Lewandowski.