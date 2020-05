Hargreaves conseille à Manchester United de recruter Werner

Selon Owen Hargreaves, Timo Werner conviendrait parfaitement à Manchester United, où il pourrait bénéficier d'un rôle plus important que celui qui lui est promis à Liverpool.

La star de RB Leipzig, Werner, connaît une saison spectaculaire, et avec son triplé contre Mayence lors de la victoire 5-0 de dimanche, il totalise désormais 30 buts toutes compétitions confondues.

Depuis plus d'un an, son avenir fait l'objet de vives spéculations, le Bayern Munich et Liverpool ont été longtemps considérés comme les principaux prétendants pour l'enrôler.

L'intéressé s'est exprimé dernièrement à propos de son futur et a clairement donné sa préférence aux Reds. Toutefois, il n'y a pas encore eu d'offres concrètes de la part des Merseysiders.

Et certains Outre-Manche espèrent le voir snober l'équipe de Jürgen Klopp pour s'engager en faveur des rivaux d'United. C'est le cas notamment d'Owen Hargreaves, l'ex-milieu de terrain de l'équipe mancunienne.

"A Liverpool, il ne passera pas devant Bobby Firmino, qui est l'un de mes joueurs préférés", a souligné Hargreaves lors d'une intervention sur 'BT Sport'. "Je pense que c'est ce qu'il doit prendre en compte. Où qu'il aille, il doit jouer. Avec la façon dont United joue en ce moment, je le verrais bien là-bas. Ils ont besoin d'un numéro neuf."

"Chelsea pourrait être une bonne option et je pense qu'il est parfait pour Liverpool en quelque sorte, mais il n'est pas certain d'y jouer titulaire. S'il est disposé à entrer dans une rotation avec les trois de devant, alors oui, il conviendrait parfaitement à Jurgen Klopp", a ajouté l'ancien bavarois, avant de conclure : "Il travaille dur, c'est un bon buteur, mais il n'est pas meilleur que Firmino".