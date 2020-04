Harry Kane, le nouveau Gareth Bale ?

L'avenir de Harry Kane semble être loin de Londres, tôt ou tard, le buteur des Spurs finira par quitter l'équipe. L'attaquant anglais veut des titres et va donc forcer un départ prochainement, malgré ses sentiments pour l'équipe.

Paul Robinson, ancien gardien de but de l'équipe et ancien international anglais, a demandé à Daniel Levy, le patron de Tottenham, de mieux investir l'argent, et qu'il ne fasse la même erreur qu'il a fait par le passé avec le transfert de Gareth Bale.

L'ancien gardien de but a vu des similitudes avec le cas du Gallois et l'a analysé dans 'Express' : "C'est difficile quand un joueur de cette importance et de cette qualité dit qu'il veut quitter le club."

Robinson a rappelé le chapitre de Tottenham avec le Gallois en 2013. "C'est similaire à ce qui s'est passé avec Bale. Il doit y avoir une bonne affaire. Daniel Levy a toujours su négocier et gagner de l'argent grâce aux joueurs. Mais l'argent devrait être réinvesti dans l'équipe", a déclaré le gardien de but aujourd'hui retraité.

"L'équipe doit être renforcée dès maintenant. Le départ de Harry signifierait que l'argent devrait être réinvesti encore plus. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec Bale, il faut être prudent", a conclu Robinson.