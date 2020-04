Harry Kane, le plan B merengue

Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, la direction sportive du Real Madrid continue de s'organiser pour le prochain mercato estival afin de pouvoir planifier les priorités de recrutement.

Le grand favori serait Erling Haaland. L'attaquant du Borussia Dortmund a convaincu le monde entier en l'espace de quelques mois et le Real Madrid veut faire de lui la relève de Karim Benzema.

Mais le club merengue sait que le transfert ne sera pas facile alors que le jeune attaquant norvégien a rejoint Dortmund en janvier seulement. Le club espagnol a donc un plan B.

Selon les informations de 'Mundo Deportivo', la seconde option du club de Zidane se nomme Harry Kane. Le joueur est prêt à quitter Tottenham s'il le faut et son départ pourrait se faire rapidement.

Pour l'instant, tout dépendra donc de Dortmund et d'Erling Haaland. Le joueur du BVB est le grand favori mais le Real Madrid ne fait pas non plus une croix sur Harry Kane.