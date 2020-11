Harry Kane place sa confiance en Mourinho

Actuel 2e du championnat de Premier League, Tottenham réussit un très bon début de saison. Et le club de Londres le doit en grande partie à l'un de ses meilleurs joueurs Harry Kane. L'international Anglais en est déjà à 13 buts toutes compétitions confondues, et ce en 14 matchs.

Et bonne nouvelle pour les Spurs, l'ancien joueur de Leicester se sent bien à Tottenham et semble parfaitement s'entendre avec Mourinho.

"Bien évidemment, José est un gagnant à tous les niveaux, il est arrivé ici avec une vraie aura et il veut gagner tous les trophées. Il commence à installer cette confiance au sein de l'équipe, c'est un super homme, avec une grande expérience. Nous avons une excellente relation depuis son arrivée",a-t-il déclaré.