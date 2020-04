Harry Kane trop cher pour Manchester United ?

En quête d’un buteur prolifique afin de renforcer son secteur offensif, Manchester United a fait de Harry Kane, l’avant-centre des Spurs, l’une de ses priorités du mercato. Or, l’acquisition de la star anglaise est tout sauf acquise.

Si l’on se fie à ce que rapporte 'The Guardian' ce lundi, Manchester United réévalue sa stratégie de transfert en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie qu'ils ne seront pas en mesure de s’aligner devant les demandes de Tottenham pour un tel deal.

Les Spurs sont susceptibles d'exiger une indemnité de transfert d’environ 170M€ au vu de l’importance qu’a Kane à leurs yeux et aussi de sa belle cote sur le marché en ce moment. Les Red Devils ne peuvent simplement pas s’aligner devant un tel montant en raison de l'incertitude entourant les budgets.

Kane a également été annoncé dernièrement au Real Madrid et à la Juventus. Une bataille à trois semblait ainsi se présenter pour la star des Three Lions. À présent il ne reste donc plus que deux courtisans en course.