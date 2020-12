Harvey Barnes dans le viseur de Manchester United ?

Après des mois de bataille pour tenter de recruter Jadon Sancho, Manchester United sait qu'il ne sera pas facile de négocier avec Dortmund, et chercherait d'autres alternatives.

Selon les dernières informations du 'Sun' en Angleterre, les Red Devils auraient même déjà trouvé une alternative qui plairait aux dirigeants : Harvey Barnes.

Le milieu offensif de Leicester City est sous contrat jusquen 2024 avec les Foxes et le club anglais ne devrait pas non plus lâcher son joueur pour n'importe quel prix.

Le média anglais précise que Leicester pourrait demander quelque 60 millions d'euros.