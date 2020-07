Harvey Elliott signe son premier contrat pro avec Liverpool

Harvey Elliott est arrivé à Liverpool l'année dernière après avoir été formé à Fulham. Arrivé à 16 ans, Elliott a joué à la fois avec les U21, les U19, les U23 et avec Jürgen Klopp en une seule saison.

Après une seule saison, le grand espoir du football anglais a donc signé son premier contrat professionnel sous les couleurs de Liverpool, qui n'a pas précisé la durée du contrat.

"Depuis que je suis arrivé ici, ça a été un grand voyage pour moi. Signer mon premier contrat professionnel est un rêve devenu réalité pour moi et ma famille. Je suis excité de voir ce que l'avenir me réserve et de tout donner pour le club et les supporters", a déclaré le jeune joueur anglais.

Harvey Elliott, qui est le plus jeune joueur à avoir joué un match dans l'histoire de la Premier League avec Fulham, à l'âge de 16 ans et un mois, espère pouvoir prouver ce dont il est capable pour cette nouvelle aventure.