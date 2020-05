"Les années avec Ranieri étaient difficiles, ses idées ne fonctionnaient pas"

Même s'ils ont été vice-champion et malgré une demi-finale de Ligue des champions lors de son ultime campagne, Claudio Ranieri n'a pas pu montrer toute sa qualité en tant que technicien à Chelsea.

L'attaquant Jimmy Floyd Hasselbaink s'est souvenu de son passage dans les rangs des Blues, où il évoluait sous les ordres de l'ancien coach nantais, entre autres.

"Je ne pouvais pas croire d'avoir autant de malchance", a-t-il déclaraté au sujet de l'arrivée de Ranieri.

"Je marquais des buts et il me gardait car le club n'avait pas assez d'argent pour me remplacer. Les quatre années avec lui ont été difficiles."

"Nous avions une meilleure équipe que celle dont le classement reflétait et nous aurions dû terminer sur le podium."

"C'est une bonne personne et je pense que personne n'avait rencontré de problèmes avec lui, mais ses idées ne fonctionnaient pas", a ajouté l'attaquant.