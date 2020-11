Havertz explique avoir dit non au Real Madrid

Les supporters de Chelsea se souviendront sans doute du mercato 2020 de leur club. Hakim Ziyech, Thiago Silva, Timo Werner ou encore Kai Havertz ont été recruté en un seul été. Ce dernier, dont le transfert a coûté 80 millions d'euros, était très convoité.

En effet, l'international allemand était notamment suivi par le Real Madrid. 'The Sun' expliquait dernièrement que le joueur avait refusé le Real Madrid par peur de jouer les seconds rôles chez les Merengues.

Mais cette semaine, c'est le joueur lui-même qui a donné sa version des faits : "Un transfert comme le mien ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai dû réfléchir à toutes les options et aux choses qui sont importantes pour moi. En tout cas, j'ai regardé beaucoup de matchs de Premier League et je connaissais très bien Chelsea", a-t-il d'abord déclaré.

"Il était important pour moi de choisir un club avec un projet. Nous sommes une jeune équipe avec beaucoup de grands joueurs, nous pensons de manière ambitieuse. Nous voulons construire quelque chose ici et attaquer. Cela me motive. Et puis un titre avec Chelsea vaut plus", a-t-il assuré.