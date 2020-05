Havertz marque et se blesse avec le Bayer

Un but c'est un but. Celui de Kai Havertz n'est pas le plus beau, mais il aura permis aux siens de prendre les trois points contre Fribourg.

Après une première période sans rythme et sans but, le match s'est décanté dix minutes après la pause.

A la 54ème minute de jeu, Bailey est parvenu à trouver la faille après une première période manquée.

Entouré de rivaux, il a réussi à trouver Havertz dans le trou. Le jeune allemand s'est fait de la place avant de tromper Schwolow entre les jambes.

Mais le but a coûté cher à la pépite allemande, qui est mal tombé et s'est fait mal à la jambe. Il a essayé de continuer, mais n'a pas pu. Havertz est sorti à la 66ème minute de jeu et a payé le prix fort de son but.