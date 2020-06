"Havertz ne pense pas trop Ã  un dÃ©part cet Ã©tÃ©"

Kai Havertz "ne pense pas trop" à un transfert estival malgré les rumeurs d'un départ à Chelsea qui s'intensifient. C'est ce qu'estime Peter Bosz, le coach du Bayer Leverkusen.

Havertz connaît actuellement sa meilleure saison individuelle à la BayArena, ayant marqué 16 buts tout en délivrant neuf passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Le joueur de 21 ans aurait été surveillé par une longue liste de courtisans potentiels avant le mercato d'été, notamment le Bayern Munich, le Real Madrid, la Juventus et Manchester United. Chelsea a également été cité comme prétendant pour l'international allemand, après avoir recruté son compatriote Timo Werner du RB Leipzig contre un montant de 60 millions d'euros au début de ce mois.

Havertz a encore deux ans de contrat avec Leverkusen, et le directeur sportif du club, Rudi Voller, a exprimé son espoir de voir la star de l'équipe honorer ce bail. Bosz est donc également serein quant à l'avenir du milieu de terrain, comme il l'a déclaré aux journalistes après avoir vu son équipe remporter son dernier match de Bundesliga de la saison 2019-2020 contre Mayence samedi. "Je ne pense pas qu'il pense beaucoup à un (possible) transfert. Nous non plus. Je n'ai certainement pas l'impression que ce sera son dernier match pour le club", a confié le coach de Leverkusen.

Le technicien néerlandais est optimiste, mais il reconnait malgré tout que tout est possible : "Il est toujours sous contrat avec nous et je dois supposer qu'il sera aussi avec nous la saison prochaine. Cela comprendra la finale de la Coupe d'Allemagne le mois prochain et le prochain match de Ligue Europa contre les Rangers en août. Bien sûr, tout ça est conditionné au fait que rien ne se passe avant".