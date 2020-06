"Havertz ? On ne sait pas ce qui va se passer, tous les grands le veulent"

Bayern, Real Madrid, Manchester United. Tous ces géants sont à l'affût pour Kai Havertz, le meneur de jeu du Bayer Leverkusen.

Dans son club, ils sont conscients de l'intérêt que Havertz suscite en Europe. Dans une interview avec 'Marca', le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a parlé de l'avenir de la pépite allemande.

"Nous ne savons pas encore ce qui va arriver. Nous savons que tous les grands d'Allemagne et d'Europe le veulent et qu'il a les qualités pour jouer n'importe où. C'est un joueur fantastique et depuis de nombreuses années, le Bayern s'est toujours intéressé aux jeunes talents d'Allemagne. Mais il faut attendre, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Son avenir n'est pas encore décidé", a-t-il déclaré dans un premier temps.

Avant de couvrir d'éloges son joyau : "Je peux simplement dire que je l'apprécie et que ça m'amuse de le voir jouer, le plus longtemps possible avec le maillot de Leverkusen. Je n'ai aucune préférence. Il sera l'un des grands acteurs du jeu de ces dix prochaines années. Oui, le marché a changé même si dans un ou deux ans, ce sera pareil. Kai a un contrat jusqu'en 2022 et nous sommes calmes. Nous parlons en permanence avec lui, sa famille et son agent. Nous verrons..."

Ses incroyables performances ont attiré l'attention de plusieurs géants. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de la Bundesliga actuellement.