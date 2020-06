Hazard-Asensio, un duo quasi inédit

C'est le jour j pour les deux 'recrues' de montrer leur potentiel. Deux recrues venant tout droit de l'infirmerie. Des joueurs qui, il y a trois mois, pensaient ne plus jouer lorss de cet exercice, mais qui se sont vus offrir une seconde chance à cause du coronavirus. Nous parlons bien évidemment d'Hazard et d'Asensio.

Le Belge et l'Espagnol, avec leurs blessures respectives, pensaient avoir terminé la saison lorsque le coronavirus a fait son apparition et a bouleversé le football. Ils auront maintenant une seconde chance.

Et c'est aussi une circonstance pratiquement unique cette saison. Car il s'agit du premier match où Zidane peut enfin compter sur les deux joueurs en même temps après plus d'un an.

Asensio, s'était blessé durant la pré-saison, et Hazard, lui, a connu plusieurs blessures durant sa première année comme merengue. Ils n'ont disputé qu'un seul match. C'était le 20-21 juillet, contre le Bayern aux États-Unis. Ils avaient été titulaires lors de ce match fatidique, que l'équipe de Munich a remporté 3-1.

Ce dimanche, le coach français pourrait finalement aligner les deux joueurs sur la pelouse du stade Di-Stéfano face à Eibar.