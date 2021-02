Hazard, de retour au centre d'entrainement du Real

Eden Hazard se bat contre les blessures et souhaite revenir sur les terrains au plus vite. La dernière en date le rendra indisponible jusqu'à fin février et le match retour contre l'Atalanta Bergame est le 24. Le calendrier est plus que juste, mais sa présente n'est pas totalement écartée pour autant.

À quelques semaines de la rencontre, le Belge avance dans son processus de guérison. Ce jeudi, on a pu le voir sur le vert du centre d'entrainement du Real Madrid en train de courir à un rythme modéré à l'écart du groupe. Cela fait une semaine qu'Hazard a rejoint ses coéquipiers, mais ça n'est pas synonyme de retour contre l'Atalanta.

Zidane le sait, faire jouer ses hommes alors qu'ils ne sont pas totalement remis comporte un risque de rechute. L'entraineur français fera ses choix mais il est fort probable qu'il prenne son temps avant de retitulariser Hazard, qui devrait être à 100 % en mars.

Le joueur belge fera son possible pour revenir pour le rendez-vous européen, toutefois, il a déclaré que cette blessure "n'était pas la fin du monde" et qu'il essayait d'être le plus optimiste possible dans une interview accordée à 'On The Front Foot'.