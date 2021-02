Hazard, pire que Gareth Bale et Kaka ?

Eden Hazard a déjà raté deux matchs depuis son dernier diagnostic de blessure, une déchirure musculaire à la jambe gauche qui le tiendra sur le flanc pendant au moins deux semaines.

Il était absent pour le match du Real Madrid à Huesca (2-1) ainsi que pour la visite de Getafe (2-0) à l'Estadio Alfredo di Stefano.

Les problèmes de blessures ont été le fléau de la carrière de Hazard à Madrid à ce jour. Il s’agit de la dixième blessure de l’ailier belge depuis son arrivée au Bernabéu à l’été 2019 pour 100 millions d’euros (plus variables).

La situation rappelle largement celle de Gareth Bale et Kaka. Le Gallois et le Brésilien sont tous deux arrivés à Madrid sous forme de transferts importants (101 millions d'euros dans le cas de Bale, 67 millions d'euros pour Kaká), mais aucun d'entre eux n'a été à la hauteur de leurs frais de transfert, à cause, dans une large mesure, à des blessures répétées.

Il y a, bien sûr, des différences entre les situations de Bale et de Kaká. Bale a remporté quatre Coupes d'Europe et a joué un rôle important dans trois d'entre elles, entre autres; tandis que le Brésilien a joué quatre ans en blanc, sa plus grande réussite étant la victoire de 100 points aen Liga.

Les chiffres de Hazard sont comparativement pires que ceux des deux autres, en particulier en termes de minutes jouées.

L’ancien joueur de Chelsea n’a disputé que 35 des 81 matchs du Real Madrid depuis son arrivée, ne jouant que 30% (2176) du total de 7350 minutes.

Et ce pourcentage continuera de baisser à mesure que Madrid jouera plus de matchs en février sans Hazard disponible.

Kaká, qui a subi de graves problèmes de blessures pendant son passage en blanc tout en luttant pour sa place de départ en raison de la présence d'Ozil, n'est pas trop loin derrière Hazard, ne jouant que 33,5% du total des minutes pendant son séjour au club (6888 minutes de 20430 minutes - 120 de 226 matchs).

Bale gagne de loin après avoir joué 62,6% (17926) en 36,300 minutes (251 sur 401 matchs). Les deux premières saisons de Bale à Madrid n'ont pas présenté beaucoup de problèmes de blessures, c'est alors qu'il a offert son meilleur niveau. C'est à partir de la troisième saison que les problèmes de blessures ont commencé à persister et ses performances, à leur tour, se sont dégradées.