"Hazard va trÃ¨s bien, je suis surpris par son rythme"

Thibaut Courtois, gardien international belge du Real Madrid, a déclaré être "surpris" par le rythme de reprise de son compatriote Eden Hazard après plusieurs mois d'arrêt pour blessure.

"Hazard va bien, son rythme surprend, mais il faut y aller petit à petit. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il soit au meilleur niveau sans jouer. Je le vois en forme et nous aurons besoin de lui si nous voulons nous battre pour le titre", a expliqué le joueur belge.

En plus d'Eden Hazard, Thibaut Courtois a évoqué la course pour le trophée Zamora, remis au gardien de Liga qui a encaissé le moins de buts sur une saison. Courtois devra se battre avec Oblak.

"Ces trophées sont géniaux. J'en ai gagné deux avec l'Atlético Madrid et j'aimerais en gagner avec le Real Madrid, mais le trophée Zamora est un prix que l'on peut gagner uniquement grâce à un travail d'équipe", a ajouté le gardien de but.

Enfin, le Belge explique la sensation de reprendre la Liga au Di Stéfano, et non au Bernabéu : "C'est un honneur de jouer dans le stade d'une légende, peut-être la plus grande du club. Pour moi, ce serait un honneur d'y gagner un titre, ce serait historique."