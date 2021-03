Hazard veut aussi du temps de jeu face Ã  Elche

L'infirmerie du Real Madrid se vide progressivement. Pour le prochain match, Zidane pourrait retrouver Ramos et Hazard.

Sergio Ramos sera à 100% contre Atalanta. Et l'idée du Real Madrid, selon 'Marca', est de lui donner quelques minutes contre Elche pour le remettre dans le rythme de la compétition.

Eden Hazard en veut autant. 'AS' assure que le Belge veut s'entraîner avec le reste de l'équipe. Il veut aussi avoir du temps de jeu ce week-end contre Elche.

Une blessure au recto antérieur de la cuisse gauche l'a conduit à l'infirmerie. Mais Hazard montre la force de revenir sur les terrains.

'AS' affirme qu'il pourrait participer aux séances d'entrsînement ce mercredi. Après cela, il appartiendra à Hazard et au staff technique de déterminer s'il est prêt à jouer ou non.

Zidane aura le dernier mot. Et le Français, comme dans le cas de Ramos, est clair : il n'a pas l'intention de forcer.