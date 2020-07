Henderson élu meilleur joueur de Premier League !

Le milieu de terrain des Reds vient de remporter le prix de meilleur joueur de Premier League de la saison 2019-2020, par le 'Football Writer Association'.

Comptabilisant plus d'un quart des votes, Henderson est le premier de ce classment suivi de De Bruyne, Rashford et Van Dijk : "Je voudrais dire combien je suis reconnaissant du soutien de ceux qui ont voté pour moi et pour la Football Writers’Association en général. Il suffit de regarder les anciens vainqueurs, avec lesquels j’ai eu la chance de jouer ici à Liverpool, comme Stevie (Gerrard), Luis (Suarez) et Mo (Salah) pour savoir à quel point il était prestigieux". Un prix que ce dernier à dédié à l’ensemble de l’équipe et du staff : "je l’accepte au nom de toute cette équipe, car sans eux, je ne suis pas en mesure de recevoir cet honneur". Un discours plein d'humilité et de reconnaissance, à l’image du capitaine.