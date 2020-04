Henderson : "Klopp a transformÃ© l'identitÃ© de Liverpool"

Jürgen Klopp a métamorphosé Liverpool. Lors de son arrivée en 2015, le club était morose et peinait à se qualifier pour la Ligue des champions. Depuis, l'entraîneur allemand a fait des Reds une formule 1 emportant tout sur son passage. Certes, au début, Jürgen Klopp a eu des difficultés et a mis du temps avant de remporter un titre, échouant notamment en finale de la Ligue Europa puis en finale de la Ligue des champions.

Cependant, l'Allemand a finalement permis à Liverpool de renouer avec la gloire sur la scène européenne la saison dernière, échouant de peu à remporter la Premier League. Cette saison, son Liverpool marche sur le championnat anglais et était largement en tête du championnat avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus. Les Reds étaient en passe de remporter la Premier League pour la première fois depuis 30 ans, ayant glané 82 points en 29 journées de championnat.

La base de ce Liverpool irrésistible est sans conteste la marque de Jürgen Klopp, selon le capitaine Jordan Henderson. Dans une interview accordée à 'Sky Sports', l'international anglais a avoué que le changement de mentalité des Reds à long terme est dû à la patte que Jürgen Klopp a commencé à mettre dès sa prise de pouvoir en 2015 : "Ce genre de mentalité et cette résilience en nous, en particulier cette saison, ont été massives dans les matches que nous avons gagnés".

"C'est notre identité"

"J'ai l'impression que c'est quelque chose que l'entraîneur a vraiment commencé à inculquer à l'équipe quand il est arrivé. Quand il est venu pour la première fois, je me souviens qu'il parlait de ne jamais s'arrêter et finir ou changer votre mentalité dans un match. Vous finissez toujours, vous continuez toujours, peu importe ce qui se passe dans un match, quel que soit le score, jusqu'à la fin, car vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le football et vous devez garder la même mentalité et continuer jusqu'à la fin. Je m'en souviens toujours depuis le début", a ajouté le capitaine des Reds.

Henderson a souligné une victoire 4-3 au match retour contre le Borussia Dortmund à Anfield en quarts de finale de la Ligue Europa 2015-16, dans laquelle Liverpool est revenu de 3-1, comme exemple de cette attitude : "Si je regarde en arrière depuis qu'il est ici et que vous regardez des matches comme Dortmund en Europa League, revenant comme nous l'avons fait dans ce match, et les petits matches en Premier League, les gens pourraient ne pas vraiment revenir, mais quand tu reviens, je pense que ça a été une progression sur quelques années et pas seulement une saison".

"Je pense que cette saison a été énorme en termes de régularité, mais j'ai vraiment l'impression que c'était un travail en cours et que cela fait désormais partie de notre identité, que peu importe ce qui se passe dans le jeu, nous ne nous arrêtons jamais et vous ne changez jamais la mentalité avant la fin du match", a conclu Jordan Henderson. Reste à savoir si Liverpool sera récompensé pour tous ses efforts avec le titre de champion qu'il mérite amplement.