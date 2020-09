Mkhitaryan s'engage officiellement avec l'AS Roma

Henrikh Mkhitaryan a rompu son contrat avec Arsenal afin de retourner en Italie.

Les Gunners ont officialisé le transfert du milieu offensif vers l'AS Roma, où il était prêté la dernière saison.

Il avait rejoint les Gunners lors du mercato d'hiver 2018 en provenance de Manchester United, mais l'intertional arménien n'a jamais réussi à s'imposer.

Avec la Louve, il a inscrit 9 buts et délivré 6 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues.

Thank you, @HenrikhMkh



And good luck with @ASRomaEN