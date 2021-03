"Arsenal peut battre n'importe qui en PL"

Thierry Henry estime qu'Arsenal a une équipe capable de battre n'importe qui en Premier League cette saison, tout en jugeant les Gunners doivent se montrer plus réguliers s'ils veulent devenir des prétendants aux trophées.

Les Gunners ont battu dimanche leur rival du nord de Londres, Tottenham (2-1), suscitant le bonheur de leurs fans, même s'ils sont toujours derrière les Spurs au classement général.

Henry pense que le coach de cette formation, Mikel Arteta, mène le club dans la bonne direction, mais souhaite voir plus de constance dans les performances.

Henry a été invité à évaluer son ancien club lors d'une intervention sur Sky Sports. Il pense qu'Arteta a obtenu un peu de répit en battant Chelsea en finale de la FA Cup la saison dernière. "Je pense que Mikel s'est acheté du temps en remportant la FA Cup l'année dernière, a déclaré Henry. La façon dont ils l'ont gagné, et l'équipe contre laquelle ils ont gagné, lui ont donné du temps avec les fans et avec le club parce que vous avez quelque chose à montrer à la fin de la saison. Ce qui manque maintenant, c'est la régularité. Je regarde parfois les premières mi-temps d’Arsenal et il semble qu’ils ne croient pas pouvoir gagner. Ensuite, quand ils sont dans une situation où ils ont besoin de revenir et d'essayer, on se dit " pourquoi n'ont-ils pas commencé comme ça? "".

Henry aime "la façon dont Arteta organise son équipe"

"On pouvait voir [dimanche] qu'ils voulaient gagner le match. Tottenham leur a rendu la tâche un peu plus facile ce jour-là. Mais je peux voir des progrès et maintenant Mikel doit rendre cette équipe plus régulière", a ajouté l'ancien international français.

Henry a été impressionné par la façon dont Arteta a organisé son équipe pour pouvoir l'emporter contre les Spurs. "Je pense que Mikel a une bonne équipe, vous l'avez vu hier, a enchéri l'ex-buteur de l'équipe londonienne. J'aime la façon dont il a mis en place l'équipe. Si vous regardez les positions des trois attaquants, il a joué presque en 2-3-5 avec le ballon. On se projettait vers l'avant, l'intensité était là, l'envie de gagner le match était là aussi. Quand ils jouent comme ça pied au plancher et qu'ils avancent, ils peuvent battre n'importe quelle équipe du championnat".