Henry défend Messi: "Moi aussi je marchais"

Si le FC Barcelone l'a emporté 2-1 contre le Dynamo Kiev, ce n'est pas la victoire que les médias ont choisi de mettre en avant le lendemain. A l'inverse, ils ont préféré s'attarder sur des images de Lionel Messi, marchant sur le terrain, laissant un adversaire passer à côté de lui avec le ballon.

Thierry Henry, son ancien coéquipier, a souhaité le défendre: "Ça me fait rire de voir que les gens trouvent toujours une raison pour critiquer Messi. Ça me fait rire parce que les gens oublient qu'il y a un mois, il était en Équateur et en Bolivie, enchainant les vols de 12 heures, pour ensuite revenir jouer tous les matchs au Barça."

"Moi aussi j'aurais marché dans ce genre de match. Les gens oublient que nous ne sommes pas des machines. Laissez-le tranquille, vous pleurerez assez quand il ne jouera plus."