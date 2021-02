Henry dÃ©missionne de son poste d'entraÃ®neur du CF MontrÃ©al pour raisons familiales

Thierry Henry a mis fin à son deuxième mandat d'entraîneur. L'entraîneur français a démissionné de son poste au CF Montréal, a annoncé le club canadien.

Les raisons invoquées par l'ancien joueur de Barcelone et d'Arsenal sont familiales, a expliqué l'équipe de MLS, sans entrer dans les détails de sa décision.

Henry, de cette façon, dit au revoir à un club qu'il a dirigé dans 29 matches, et dans lequel il n'a remporté que 9 victoires, avec 4 matches nuls et 16 défaites à son actif.

L'entraîneur français était très proche de signer pour Bournemouth. En effet, il a conclu un accord avec le club, qui a finalement opté pour la continuité de l'intérimaire Jonathan Woodgate.

