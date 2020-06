Hernández et Hernández au PSG ?

La dernière fois que Lucas Hernández et Théo Hernández ont évolué ensemble sous les couleurs d'un même club, c'était avant que Théo ne quitte l'Atlético Madrid pour rejoindre le voisin, le Real Madrid. C'était en 2017.

Depuis les deux frères ont quitté l'Espagne. Théo, qui évolue au poste d'arrière gauche, brille pour sa première saison au Milan AC. Le joueur est devenu l'une des révélations de la Serie A cette saison.

C'est plus difficile pour Lucas. Le champion du monde français a enchaîné les blessures dernièrement et n'a que très peu de temps de jeu depuis son arrivée au Bayern Munich. Et si les deux frères se retrouvaient ?

Selon les informations de la 'Cadena SER', le Paris Saint-Germain pourrait se pencher sur les dossiers des deux joueurs. Leonardo a annoncé les départs de Thiago Silva ou encore Kurzawa et va avoir besoin de renforts.

La piste de Théo a déjà été évoquée à plusieurs reprises comme étant une option du PSG pour le mercato estival. Son transfert serait estimé à 50 millions d'euros. En revanche, ce sera bien plus cher pour Lucas, qui a coûté 80 millions d'euros à des Bavarois qui n'ont pas encore vraiment eu le temps de rentabiliser son transfert.

S'il ne s'agit que d'une rumeur pour l'instant et que rien n'indique que Leonardo cherche à remplacer Thiago Silva, Théo avait récemment confié qu'il rêvait de pouvoir jouer à nouveau avec son frère. Affaire à suivre.