Le Bayern assure l’essentiel

La bonne série du Bayern en Bundesliga se poursuit. Ce vendredi, les champions d’Allemagne sont allés battre le Hertha Berlin à l’extérieur. Un court mais précieux succès, acquis grâce à une réalisation du Français Kingsley Coman.

Pour une fois, ce n’est donc pas Robert Lewandowski qui a endossé le costume du héros côté bavarois. Le Polonais n’était pas en réussite, comme l'illustre le pénalty qu’il a raté à la 12e minute de jeu. Le Polonais a buté sur Rune Jarstein, le gardien norvégien de la formation berlinoise.

Contrairement à son coéquipier, Coman ne s’est donc pas raté lorsqu’il a fallu donner l’avantage à son équipe. À la 21e minute, il a ouvert le score d’une puissante frappe à l’entrée de la surface. Légèrement dévié, le ballon a complètement trompé le gardien des locaux.

Le Bayern à sa main

C’était la seule réalisation de la partie. Contrairement à ses habitudes, le Bayern n’a pas été très fringant aux avant-postes. Au niveau des occasions franches, outre celle qui a abouti sur le but, les visiteurs n’en ont eues que deux au total. À la 5e, Leroy Sané a frappé plein axe, sans surprendre le portier. Et à la 48e minute, c’est Serge Gnabry qui a tenté sa chance, mais sans plus de réussite à la finition.

Ce n’était donc pas un Bayern des grands soirs qui s’était produit à l’Olympiastadion. Les changements apportés par Flick, avec les incorporations de Tolisso et Douglas Costa, n’ont par ailleurs pas eu l’effet escompté. Mais, au final, ce petit but de différence a été suffisant à leur bonheur.

Le Hertha de Mattéo Guendouzi peut nourrir des regrets pour ne pas avoir cru un peu plus en ses chances. Malgré l’arrivée de sa nouvelle recrue Sami Khedira, l'équipe berlinoise n’a pas été capable de mettre à mal Manuel Neuer. Elle a raté sa meilleure tentative à la 89e lorsque Matheus Cunha a raté le face à face avec le champion du monde, envoyant son petit piqué hors du cadre.

En l’emportant ce vendredi, le Bayern conforte sa place de leader. Les Munichois comptent provisoirement 10 points d’avance sur leur premier poursuivant au classement, en l’occurrence le RB Leipzig. C’est un pas de plus fait vers le titre de champion. Le 9e de suite des Bavarois.