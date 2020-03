"Grealish serait une recrue parfaite pour Manchester United"

L'ancien attaquant d'Aston Villa, Emile Heskey, estime que Jack Grealish ferait beaucoup de bien à Manchester United, s'il venait à rejoindre cette équipe cet été.

Grealish a été le joueur le plus en vue de Villa cette saison, se démarquant de la tête et des épaules au-dessus de ses coéquipiers au sein de l'équipe de Birmingham alors qu'ils se battent pour éviter la relégation en championship.

La formation de Dean Smith est avant-dernière au classement, avec la deuxième pire différence de buts dans l'élite anglaise et aura besoin d'un gros revirement dans ses matches restants si elle veut échapper à la descente.

Grealish pourrait cependant rester en Premier League même si son équipe tombait. Le milieu de terrain ayant déjà donné son feu vert à un éventuel passage à Old Trafford. Donnant son avis sur la situation de ce joueur de 24 ans, l'ancien international anglais Heskey a déclaré à 'GentingBet' : "Il y a de fortes chances que Jack Grealish rejoigne Man Utd cet été. Je ne pense pas que Jack sera encore à Villa après cette saison. J'ai joué avec lui quand j'étais à Villa, il n'était qu'un jeune garçon, il avait l'habitude de venir s'entraîner avec nous - il était déjà un joueur phénoménal et il a gagné sa place en force. Il a tout pris sur ses épaules à un jeune âge."

L'ex-buteur des Reds salue aussi la maturité du joueur aux origines irlandaises et c'est pourquoi il le voit s'imposer chez les Red Devils : "C'est un très jeune capitaine mais il gère très bien ce rôle. Il est resté à la Villa beaucoup plus longtemps que beaucoup de gens ne l'auraient cru, donc merci à lui. Villa recevra désormais une belle somme pour lui et il poursuivra sa brillante carrière (...) Je pense [qu'il] ferait bien à Man Utd. C'est un milieu de terrain qui dicte tout, le genre de joueurs dont ils manquaient il n'y a pas si longtemps. Maintenant, ils ont [Bruno] Fernandes, et pourraient avoir Jack également."